タレントの菊地亜美（35）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演し、「なりたい人物」と明かした。

同番組は3人の“最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」をランキング形式で紹介。口に出して言ったことが幸運につながる、と診断された菊地は、「こういう人になりたい」などの目標はあるのか？と聞かれ「ミキティ」と、同じく北海道出身の元モーニング娘。の藤本美貴の名を挙げた。

菊地は「ごめんなさいね。生々しいこと言っちゃって。外国人のタレントとか言えばよかった」と言い、MCの上沼恵美子から、すでに「行ってるんちゃう？」と言われると「いえいえ、ミキティは本当に凄いですよ。絶対、私はできないというところが」と語った。

さらに「ミキティ、歌も歌えるじゃないですか。自分のCMで歌を歌ったりとかしているんですよ」と感心。菊地自身も女性アイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバーだったことから「もともと歌手じゃん」と言われるが「私は、歌えないほうの歌手だったんです。カッコのGO！GO！しか歌わない。紅白とかも目指したことないです」と謙遜。

しかし、言ったことが実現すると言われ「ミキティに勝つわよ！」と宣言も「ネットニュースになる」と言われ「これはダメ。ここだけ切り取られるの嫌だ！言っちゃった…」と苦笑していた。