お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演し、ショートスリーパーの大物芸能人を明かした。

睡眠時間を聞かれた伊達は、自身のことを「意外とショートスリーパーなんですよ」と語り「でも僕よりも圧倒的に坂上さんが…」とこの日出演のタレントで俳優の坂上忍の名を挙げた。

「坂上さん、2〜3時間しか毎日寝ていないです」とし、タレントの上沼恵美子から「大丈夫？」と聞かれた坂上は「大丈夫なんですかねえ」と苦笑しながら「もう、起きちゃうんですよ、大体2〜3時間で起きちゃうので、起きたらあきらめて、移動の時に5分、10分気絶できれば、なんか1日は持つかなみたいな」と笑った。

伊達が「心配。ブログを見たら3時くらいに“起きてます”」と言い、そんな時間に起きて何をするのか？と聞かれた坂上は「起きて、ネットフリックス見たりとか」と言い、さらに「奥さんの話になるんですけど。僕2階で一人で寝ているんですけど、下からシャリシャリシャリ、バリバリバリって音が毎日聞こえてくるんです」とし、妻が、若者に人気の食べる時の咀嚼音などを流す「ASMR動画」と見ていたと明かし「食べてるだけなんですよ。上からのぞいたら、見ながら笑っている。さっぱりわからない」と首をかしげていた。