意欲の東西２頭出しだ。藤野健太調教師＝栗東＝は京都金杯（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）にマサノカナリア（牝５歳、父シルバーステート）、中山金杯（同日、中山競馬場・芝２０００メートル）にリフレーミング（牡８歳、父キングヘイロー）を送り出す。「伝統あるレース。楽しみですね」と藤野調教師は期待する。

マサノカナリアは昇級戦で重賞初挑戦だったＧ１・ヴィクトリアマイルは１４着だったが、勝ち馬とは０秒８差。今回は７か月半ぶりだが、「体や息遣いなどは仕上がっています。前走でもそんなに負けていないですから」と力を込める。一方のリフレーミングは競走中止の前走から中２週だが、先月２５日の栗東・ＣＷコースで７ハロン９８秒４―１１秒７を出すなど意欲的。「前走と同じぐらいの状態で出せます」と太鼓判を押す。

トレーナーは午年生まれの年男。「今まで通り、丁寧な馬づくりをするだけです」と冷静に語る。昨年末はラスト２週でリステッドのディセンバーＳなど特別戦を２勝。「流れは向いてきているのかな」と笑った。年を越しても、勢いは維持したまま、激走へとつなげる。（山本 武志）