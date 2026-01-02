◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準決勝 早大31―21帝京大（2026年1月2日 東京・国立競技場）

準決勝2試合が行われ、関東対抗戦3位の早大が同4位の帝京大を31―21（前半23―14）で破った。昨季の全国大学選手権決勝と同じ顔合わせ。今季の対抗戦でも敗れていた相手に雪辱を果たし、6季ぶり17度目の日本一へ王手をかけた。

早大は前半5分、敵陣左ラインアウトのチャンスからSO服部亮太（2年）がパスダミーで抜け出して先制トライ。その後2トライを与えて逆転されるも、同20分にCTB野中健吾主将（4年）が約25メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて同25分には敵陣ゴール前ラインアウトからのモールでHO清水健伸（3年）がトライを決めて再度逆転した。同30分、CTB野中のキックパスを受けたWTB池本晴人（3年）がキックで前に転がすとFB矢崎由高（3年）が走り込んでトライ。同38分にはSO服部が22メートルラインからドロップゴール（DG）を決めた。後半17分、敵陣ゴール前ラインアウトからのモールでHO清水が2本目のトライ。さらに同23分、SO服部が22メートルのPGを決めて点差を広げて逃げ切った。

野中主将は「去年の決勝の悔しさを忘れずに1年間やってきた。帝京大学さんのおかげで成長できた。今日は1年間の成長が出せた。80分間チーム全員でつながり続けた結果の勝利だと思う」と振り返った。この試合に向けて掲げたテーマは「極限遂行」。昨季決勝で敗れた宿敵への雪辱の思いを見事に体現した。

大田尾竜彦監督は「まずスクラムが一番大きい。あと22メートル以内に入った時のスコア率もよかった」と勝因を分析。前半だけで相手のペナルティー数が8だったのに対して早大は0だった。「帝京に敗れてきたことをもう一度見つめ直して準備してきた。具体的な数値を示して上回らないといけないことを1年間準備してきた」。6季ぶりの日本一へあと一つ。「選手権に入ってから伸び切れたチームが優勝している。どれだけ伸びるかが大事」。決勝までの9日間でのさらなる成長に期待した。