元楽天監督の大久保博元氏（58）が自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。アストロズと契約合意に達した今井達也投手（27）について語った。

メジャーでも打者には低めに落ちる球が一番効果的と持論を展開。今井の決め球である縦のスライダーについて「これはフォークに近い形で空振りが取れる」と絶賛した。さらに「シンカー系の球も覚えている。これは強み」とし「勝てるかどうかといえば、勝てる投手だと確信しています」と断言した。

その上で「ただ一つ…」と心配材料に挙げたのがマウンド上での振る舞いだ。9月の試合でベンチから出ようとした西武・豊田投手コーチをグラブで追い返すようなしぐさを見せたことに言及。「あの態度、姿勢を（エースの自負が）素晴らしいという人もいるし、“なんだ、アイツは！”という両面ができてしまった」と前置き。「メジャーリーグって実はもの凄く礼儀に厳しい。アメリカの野球の場合、マイナーリーグの選手がコーチとかGMの前で足を組んで話した時点で解雇されるというのが普通に起こりえる」と強調した。

「今井投手のやっていることによって手を引いた球団も実際にある」と明かし「もったいないなと。今井投手の人間性をいろんな人に聞いても、そんなに悪く言う人はいない。でもああいう態度をしてしまうとアメリカでは」と続けた。

大久保氏にとって豊田コーチは西武の後輩。「僕は正直、ショックでした。豊田という本当に真面目で礼節を大切にして、コーチとして選手に悪いことは一切しない豊田にこうやった（グラブで追い返した）ことは。“豊田に対して何やりやがった。なんだこの態度は！”ってのが僕の最初の感想でした」と告白。そして「でもいろいろ聞くと、今の時代、そういう自己主張ができたのが凄い、これを認めるべきと。“ああ、なるほどな。それを認めないと、俺は老害になっちゃうんだろうな”と思ったし」と続けた。

動画の最後には「今井投手、期待しています。いろんなことが誤解だった、気持ちを出しただけだったと思いたいですし、いろんなことを勉強する投手。僕は1Aでやってましたけど、バットを投げるとGMが来て“デーブ、それはダメだよ”と言われた。2A、3Aと人間的にも教育されていく。メジャーリーグという紳士しかいない中で、もっと勉強になるでしょうし、もっと素敵な人間性になるでしょうし、活躍できる球種を持っている」とエール。「山本投手に追いつけ追い越せというような活躍をしてもらいたい。ライオンズの後輩ですんで、ちょっと厳しいことも言いましたけど、家族と思って応援させてもらいます」と締めくくった。