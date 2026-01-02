2日（金）、セリエA2男子のターラントは男子日本代表セッターの山本龍（25）との契約解除をクラブ公式サイトで発表した。

山本は東海大学在学中の2022年にサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）へ加入内定するも、3カ月で退団。その後は出場機会を求めてルーマニアのディナモ・ブカレストに入団した。2023年には男子日本代表に初選出され、パリオリンピックの予選やアジア選手権に出場。2024-25シーズンをギリシャのアオンズ・ミロンで過ごした後、今シーズンはイタリアのセリエA2のターラントでプレーしていた。

クラブはシーズン途中であるものの、山本とフランス人オポジットのイブラヒム・ラワニ（24）との契約解除を発表。詳細については明かされていないが、双方合意での契約解除としている。

昨シーズンのセリエA1で最下位に沈み今シーズンからセリエA2に降格したターラント。1年でのセリエA1復帰を目指していたが、ここまでレギュラーシーズン12試合を終えて4勝8敗の12位と苦しい戦いが続いていた。

今後山本がどこでプレーをするのか、その動向に注目が集まる。