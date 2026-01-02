「お値段2度見」「大人気で争奪戦！」【しまむら】マニアがGETした「コスパ最強アウター」

アウターを買い足したいけれど、できるだけ出費を抑えたい。手頃な価格でおしゃれなアウターをゲットできればラッキーかも。そこで今回は【しまむら】でマニアが見つけた「高コスパアウター」をご紹介します。手に取りやすい価格ながらシルエットや素材感にこだわりが感じられ、冬の大人コーデで活躍してくれそうです。

プチプラとは思えない完成度に驚き

【しまむら】「ミドルタケコート」\1,650（税込）

@aiii__13kさんが「お値段2度見した」という高見えコート。羽織るだけでコーデ全体を引き締めてくれそうな、シンプルで洗練された印象です。程よくゆとりのあるシルエットで、厚手のセーターにも重ねやすそう。ブラックなら着まわし力が高く、カジュアルにもきれいめにもマッチします。

羽織るだけで旬のムードをプラス

【しまむら】「TNKプードルボアJK」\2,189（税込）

@miu___wearさんによると「大人気」「争奪戦」だったというジャケット。表情のあるプードルボア素材が目を引きます。シンプルなコーデにプラスするだけで、季節感を演出できそう。トレンド感のある短め丈と落ち着いたグレーで、甘くなりすぎず大人世代にも取り入れやすいのが魅力です。

