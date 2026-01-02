疥癬に苦しむシニア期の野良猫をレスキュー

保護猫活動で有名な、アメリカのキャットマン・クリスさん。今回のレスキュー・ストーリーは１本の通報から始まりました。

「自動車販売店の駐車場にとても痩せた猫がいる」

連絡を受けたクリスさんが現場に向かうと、そこにはとても痩せた１匹のシャム猫がいて、疥癬にもかかっているようでした。どんなにか辛い思いをしていることでしょう。

無事保護

一刻も早く保護して治療を開始してあげたいクリスさんの捕獲作戦は？

猫ちゃんが食べ物に興味を示してくれたので、捕獲器まで “食べ物の道” を作って誘導することに。

うまく誘導できるでしょうか？

入ってくれました！保護に成功です！！

クリスさんは、猫ちゃんの食事が済むのを待ってから、捕獲器を車の中へと移動。

シニア期の猫

猫ちゃんは「テッサ」と名付けられ、獣医の診察を受けました。

テッサは７歳くらいのシャム猫ミックスの女の子で、ひどく痩せた状態であること、疥癬の他にも耳の感染症があること、広範囲の歯科治療が必要であることがわかりました。

クリスさんに耳のお掃除をしてもらうテッサ、ボロボロと塊が取れていきます。

ハッピーエンド

そして２週間後、テッサはこの通り回復。

とても美人さんだったのです！

すぐに新しい飼い主さんも決まって、今では幸せで穏やかなセカンドライフを満喫しています。

まとめ

保護当時の痩せた姿からは想像もつかないほど、元通りの美猫になったテッサ。これから優しい飼い主さんのもとで、ずっと穏やかなセカンドライフを送って欲しいと願います。キャットマン・クリスさん、今回も過酷な野良生活から猫ちゃんを救ってくださりありがとうございました！

テッサの変貌の軌跡はこちら

