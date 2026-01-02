こうゆうの探してたーーーッッ！！【セリア】スタイリッシュで機能的◎「小物ホルダー」

幅広いジャンルのアイテムが種類豊富に揃う【セリア】では、日常生活のプチストレスを解消するような便利アイテムが見つかることも。毎日持ち歩く小物類や今の時期に欠かせないマフラーやストールには、セリアのおしゃれな「小物ホルダー」がおすすめです。そこで今回は、スタイリッシュなデザインの小物ホルダーを紹介します。

レザー調でしっかり高見え

カバンの中ですぐに見つけられない経験がある人も多いであろう、ワイヤレスイヤホンは、小物ホルダーを活用すると、サッと取り出せてスムーズ。「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」は、レザー調の素材を使っていて高見え感があり、プライベートはもちろん、通勤時のバッグにも違和感なく付けられるスタイリッシュなデザインが特徴です。

ホルダーから出し入れせずに充電可能

ケースホルダーの底には穴が開いているため、イヤホンケースをホルダーに入れたまま充電も可能です。充電のたびにホルダーから出し入れする必要がないため、充電後のイヤホンケースの入れ忘れも防げます。@100kin_magさんによると、適応サイズは「縦4.7cm × 横5.5cm × マチ2.2cm」とのことなので、購入前に手持ちのイヤホンケースのサイズを確認しておくのを忘れずに。

かさばるストール類がラクに持ち運べる

寒さが厳しくなると欠かせないマフラーやストールは、室内で外したときに手持ちのままだと不便なこともあるはず。「レザー風ジャケットホルダー」なら、ホルダーの輪にストールなどを通せるようになっているため、手をふさぐことなく快適に持ち運べます。ホルダーはナスカン付きでバッグの取っ手への取り外しも簡単です。

2段階の調節機能ですり抜けを防ぐ

ホルダーにはスナップボタンが2つ付いていて、ストールやジャケットの厚みに応じて輪の大きさを調節できます。サイズ調節ができないタイプだと、ストールがすり抜けて落ちてしまうこともありますが、こちらのホルダーであれば落とす心配がなく安心です。

レザー調で仕立てた「小物ホルダー」は、\110（税込）には見えない高見え感があって使い勝手抜群。毎日の使いやすさにもこだわった機能性も備わっているため、気になる方はぜひ試してみてください。

