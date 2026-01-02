昨年以上の活躍が期待できそうだ。開業４年目を迎えた上原佑紀調教師（３５）＝美浦＝は、２５年のスプリングＳをピコチャンブラックで制し重賞初制覇。リーディングも９７位→４３位→３４位と着実にステップアップしている。午（うま）年の年男は２日、美浦トレセンで「Ｇ１を取りたいし、リーディング上位に行きたいです」と目標を語った。

その実現へ向けて現３歳世代は超強力ラインアップ。昨年末のホープフルＳで２着だったフォルテアンジェロ（牡、父フィエールマン）を筆頭に、東京スポーツ杯２歳Ｓ３着のライヒスアドラー（牡、父シスキン）、京都２歳Ｓ３着のゴーイントゥスカイ（牡、父コントレイル）など１０頭が勝ち上がっている。「ホープフルＳは勝ったかと思いましたが…。もっと頑張れという意味だったのかもしれません。いい馬がそろっているし、複数頭でクラシックにチャレンジできますね」と確かな手応えを口にした。

４日のジュニアＣ・リステッド（中山・芝１６００メートル）にもリゾートアイランド（牡、父イスラボニータ）がスタンバイ。「前走（ひいらぎ賞２着）は間隔が空いたけど走れましたね。叩いた上積みはありますし、いいと思いますよ」と若きトレーナーは力を込めた。大飛躍の一年とすべく、スタートダッシュを決める。（角田 晨）

◆上原佑紀（うえはら・ゆうき） ９０年１月２９日、東京都生まれ。３５歳。日大卒業後、美浦トレセンで獣医師として従事。１６年からノーザンファーム空港に勤務し、海外でも経験を積む。１８年１月から美浦の池上昌和厩舎、１９年３月に堀宣行厩舎で厩務員、助手。２１年１２月に３度目でＪＲＡ調教師免許試験合格。西園翔太（栗東）とともに平成生まれ初の調教師となる。２３年３月、厩舎開業。重賞２勝を含むＪＲＡ通算６３５戦６９勝。父はダイワメジャーなどで知られる上原博之調教師。