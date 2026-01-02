ÅÁÀâ¤Î¡È¤³¤¿¤ÄÈþ½÷¡É¤¬3Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª ¥»¥¯¥·¡¼¤´Ë«Èþ¤Ø¤ÎÌðÉô¡õ²¬Â¼¤Î¼¹Ç°¤Ë»³Î¤´¶¿´¡Ö¡Ä¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡ª¡×
¡¡¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡ÊÌðÉô¹ÀÇ·¡¦²¬Â¼Î´»Ë¡Ë¤Î2¿Í¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡È¤³¤¿¤ÄÈþ½÷¡É¤´Ë«Èþ¤Ç³ÐÀÃ¤·¡¢¿Ê¹Ô¤â¶Ã¤¤ÎÃÎ·Ã¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÁÀâ¤Î¡È¤³¤¿¤ÄÈþ½÷¡É¤´Ë«Èþ¥·¡¼¥ó
¡¡Àµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼¡õÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬1·î1ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¡£Ä¹Ç¯»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ª¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢ÌðÉô¤¬¥Ô¥ó¥¯¥Ô¥ó¤òÅÝ¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ëÅÁÀâ¤Î¡È¤³¤¿¤ÄÈþ½÷¡É¡£¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤¤¤ÇÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤¿¤Ä¤ÎÃæ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤À¤¬¡¢Á°²ó¤Î¡ÖÁæ¤¤¤Ç¤«¤é¤³¤¿¤Ä¤òÇÁ¤¯´Ö¤Ë°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢º£²ó¤Ï¤³¤¿¤Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É¬»à¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤®¡¢¥é¥¤¥È¤òMAX¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿ÌðÉô¤À¤¬¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¡£ºÆÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¬¤Þ¤¿¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Ê¹Ô¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¼«Å¾¼Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç°ÌÃÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î2¿Í¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ë¡£²¬Â¼¤¬¡Ö¼ê¤ÇÁæ¤¤¤ÇÇÁ¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Î¡©Â¤ÇÁæ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢ÌðÉô¤ÏÀè¤ËÂ¤ÇÁæ¤¤¤Ç¤«¤é¼ê¤Ç²ó¤¹¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¡É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»³Î¤¤Ï¡Ö²æ¡¹¤âÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ìÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö°ìµÙ¤µ¤ó¤ÎÍý¶þ¤Ë¡¢¼ê¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÄÉ²Ã¡Ä¡Ä¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡ª¡×¤È¡¢´¶¿´¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌðÉô¤¬¤³¤¿¤Ä¤ÎÃæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤¬ËüºÐ¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¡£ÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò°ìÀÚÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ÇÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤´¤È¤Ë1000±ß¤¬È³¶â¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«»ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¥¹¥Ú¥¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ô¥ó¤Ê¤É¤òÅÝ¤¹¤ÈÈþ½÷¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù¤è¤ê¡Ë