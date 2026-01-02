プレミアリーグ第20節サンダーランド対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-0のスコアレスドローに終わった。



シティは公式戦8連勝中だったが、これでストップ。試合を通じて14本のシュートを放ったが、サンダーランドの堅守を崩すことはできなかった。



サンダーランドは昇格組ながら今季のプレミアリーグで大健闘している。リーグ戦では19試合を終えて勝ち点29の7位。特にホームでの成績が良く、10試合を終えて無敗だ。





『TalkSport』ではそんなサンダーランドの堅守を支えているある選手をクラブOBであるマイケル・グレイ氏が称賛している。それがCBのダニエル・バラードだ。26歳、アーセナルユース出身のDFで、2022年にサンダーランドに加入。今季はここまで15試合に出場して2ゴール1アシストを記録している。「6000万から8000万ポンド(約126億円から約169億円)の価値がある選手を挙げるとすれば、それはダニエル・バラードでしょう。彼は信じられないほどの活躍を披露している。そしてゴールキーパーのロビン・ローフスも同様です」「でも私にとってはバラードです。彼は(昇格)プレイオフのコベントリー戦でゴールを決めて決勝進出を決めた選手だ」「そして彼は肉体改造に取り組んだ。スピード、ポジショニング、リーダーシップを鍛え上げ、その結果、驚異的な選手へと成長した。本当に素晴らしい進化だった」そんなバラードは2022年にアーセナルからサンダーランドに完全移籍しているが、その際の移籍金はわずか200万ポンド、日本円にして約4億円だった。