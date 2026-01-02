ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が2日放送の「ニノなのに新春SP」（後9・15）に出演。週4回は食べるものを明かした。

最初の企画は「VIVANT撮影中なのにアポなしで突撃!!」が放送され、番組MCの二宮和也に会うため塩崎が撮影地のアゼルバイジャンを訪れた。

SNSの情報だけを頼りに探しつつ、市街地でも聞き込みを開始。なかなか撮影現場に関する情報を持っている人に出会えない中、塩崎が声をかけたのはケバブ店の店主。

店主からNetflixで「VIVANT」を視聴していたと明かされ、VTRを見守っていたスタジオもびっくり。塩崎も「アゼルバイジャンまで届いてるんすね」と驚いていた。残念ながら撮影地の情報は持っていなかった。

すると、塩崎は「ちなみにケバブ一つもらってもいいですか?」と注文し「うわ！本場のケバブだ」と喜んだ。スタッフから「日本でも食べるんですか?」と聞かれると「日本でめっちゃ食べます」とし「週に4回ぐらい食べる」と大好物だと明かした。

購入して本場のケバブを手に取ると「ちょっと日本のケバブと違う。パンがちょっと硬めなパンで」と違いを感じつつ実食。「ん〜ウマい」と思わず笑みがこぼれつつ「お肉にめっちゃ味付けついてる。ソースの味っていうかはお肉の味。本当にウマい」と絶賛した。