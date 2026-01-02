5人組歌い手グループ・すたぽらが、グループ結成の2021年から2025年の歴史を詰め込んだ初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』をリリース（11月12日）。31日に控えている初のホール公演へ向けた意気込みと2026年の目標をそれぞれ伺いました。

『君を導くいちばん星に』をキャッチコピーに活動中の5人組グループ・StarLight PolaRis（通称：すたぽら）。2021年4月2日に結成し、『歌ってみた』と呼ばれるカバーソング動画やオリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。また、1月31日には初のホールライブ『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催する予定です。

■Coe.、2026年は「いっぱい寝て、いっぱい歌って…」

――31日に開催される、すたぽら初のホール公演へ向けた意気込みを教えてください。

Coe.：集大成のライブでもあるので、もちろん今までで一番すごいなと思ってもらえるようなパフォーマンスをしたいし、そういう演出を色々考えていきたいなと思うと同時に、僕たちまだまだこれからだなとも思ってますので。来てくれたみんなとか、付き添いできてくれたお友達とか、ご家族のみなさんとか関係者にも“こんなパフォーマンスをしてくれるすたぽらなら、まだまだ成長しそうだな”って思ってもらえるようなステージにしたいです。

――2026年にはどんな一年にしたいですか？

Coe.：そうですね。いっぱい寝て、いっぱい歌って…いっぱいバズろうかなと。やっぱり“バズ”っていうのはいっぱい寝るところから始まるから。

如月ゆう：それでいいのかな？ 大事だけど。

Relu：ちむっぽくていいんじゃないか？

Coe.：いっぱいバズるために、いっぱい寝ようかなと思っております。

Relu：お前それ以上寝たらおかしなるよ？ 寝過ぎ。

Coe.：じゃあ365日ずっと、ちむのかわいい記念日にしようかなっていうのが目標です！

Relu：どうぞ。

■如月ゆう、2026年の目標は「自分は…負けないからね」

――1月31日のパシフィコ横浜公演はどんな思いで挑みますか？

如月ゆう：やっぱり初のホールライブ、めちゃめちゃ規模が大きくなるので。特に今回緊張してるポイントというのが、カメラが入るんですね。生カメラで顔がドアップで抜かれるっぽくて。それが自分が今までライブを見に行ってきたところから「これ自分だったら緊張するんだろうな」と思っていたのが、ついに自分の番が来てしまった。

すごくうれしいことなんですけど、反面すごく緊張して。頑張らなきゃなと思っているのでどの瞬間を切り抜かれても、最高の姿、最高の状態、パフォーマンスを見せられるように頑張ります。

――2026年の目標を教えてください。

如月ゆう：2026年の目標。ちょっとここで戦ってもしょうがないと思うんですけど、VOISING（所属事務所）で一番バズる最強の男になろうかなと思います。

Coe.：あれ、バズる2人目。雲行きあやしいよ。

こったろ：競合が出てきたね。

如月ゆう：自分は…負けないからね。ちむさん以外の他の（グループの）みんなに勝ちます。

Coe.・こったろ：ちむさん以外？

Coe.：ちむには負ける？

如月ゆう：ちむさん以外も！ も！ も！ いれいすにも負けませんので、見ててください。

Coe.：ま、頑張りたまえよ。

如月ゆう：へん、言っておきなさいよ。頑張りたまえとか。

■こったろ、自分の殻を破るために「奇想天外なことをどんどん突き詰めていけたら」

――パシフィコ横浜公演にどのような気持ちで臨まれますか？

こったろ：今年の春のライブぶりのライブになると思うので、約半年ぐらい空いてライブに挑むわけなんですけど。改めてすたぽらは長くダンス練習も3年ぐらいやってきて、かつボイストレーニングもやってっていう形で、かなりスキルの面では安定してきてるかなって個人的には思っていて。

見てくれてるお客さんにすごく安心感と、また次も見たいなって思ってもらえるような、満足感のあるライブにしたいなって思ってます。ここまでそう思えるようになったのも、もともとダンスとかがすごく苦手意識があったんですけど、最近になってすごく楽しくなってきて自然と笑顔になれる余裕が出てくるような。そういう瞬間が増えてきたので、よりそういう形でどんどん自信につなげていけたらなって思ってます。

――2026年に描いているビジョンを教えてください。

こったろ：今まで以上に自分の可能性を広げるために、自分の殻を破っていけるような活動というか。自分の偏見とか思い込みにとらわれない柔軟な活動を広げていきたいなと思ってます。

■輪ゴムを使用し無事に割れたスイカ

こったろ：例えばなんですけど、2025年とかだったら輪ゴムでスイカを割る配信をやったりとか。そういう（他の人が）やらなそうなぶっ飛んだ企画を考えるのが大好きなので、奇想天外なことをどんどん突き詰めていけたらなって思ってます。以上です！

Coe.：殻も割るし、スイカも割ると。お後がよろしいようで。

こったろ：そういう感じで。

Relu：なるほど。割っていってください。

■くに、結成4周年の時に掲げた目標を達成するために

――パシフィコ横浜公演はすたぽらにとって初のホールライブ。この公演にかける思いを聞かせてください。

くに：結成4周年の時から掲げている目標の『ホールライブソールドアウト』っていうところを達成するために、本気で色々なものに向き合って行動で示していくっていうのは、本気で頑張ろうかなと思っていて。かつそこで最高の景色をリスナーさんと見て。本当に集大成のライブなので僕にとっても今まで経験してきたライブ以上のパフォーマンスができるように、そこに時間を費やしていこうかなと思っています。

リスナーさんに“こんなくにくんも見られるんだ”みたいな、もっと次のライブが楽しみになるような。もっと大きいところで、“もっともっとくにくんが、すたぽらが輝いてるところ見たいよ”って思ってもらえるような、その可能性を見せられるようなライブにしたいなと思ってます。

――2026年の活動で大切にしたいこと、目標はなんですか？

くに：目標はですね、“バズる”これだと思っておりまして。

こったろ：また競合増えたな。

くに：今笑ってるけど本当にこれって難しくて。僕たち今まで毎年ずっと挑戦を重ねてきているんですけど、やっぱりすたぽらっていうのはまだこのパシフィコ横浜っていうのがゴールではなくて。今後は全国のドームでライブをしたいっていう目標があるので、そこに近づくためにもう一歩、もうワンランク上にステージを上げないといけないなと思っておりまして。

そうするためにはやっぱりバズるしかないのかなと思ってるんですね。そのために毎年挑戦し続けてきてるんですけど、おそれることなく2026年は挑戦を色々していこうかなと思います。そしてリスナーさんを引っ張っていこうかなと。夢を見せようかなと思ってます。頑張ります。

■5人中3人が一致した目標は“バズる”

Coe.：なんかちむがボケて言ったのがみんな言うから薄いみたいになってきてる。大丈夫かすたぽら？

くに：大事だから。

如月ゆう：そんなことないからね、大事だよね。

■Relu、今までの活動を経て気がついたこと

――目前に迫った1月末のライブと、その先の一年にどんな思いを抱いていますか？

Relu：パシフィコ公演にむけてもそうやし2026年の目標もそうなんですけど、一生懸命になると忘れがちになるなってことが自分はあるんですけど。“すべてのことを楽しんでやる”っていう、“自分が最大に楽しいと思ってやる”っていうのが自分の中ではいい結果を出す一歩に。今までの活動で色々やってきて気付いたんで。まずはライブもそうだし、それ以外のすべてのことを楽しんでやっていこうと思ってます。みんなで楽しみましょう。