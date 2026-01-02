ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、同12月18日に自身のインスタグラムで現役引退を発表し、ジャイアンツアカデミーコーチに転身することが決まった元巨人投手の今村信貴氏（31）が初のラジオ出演。巨人の次世代を担う期待の若手投手を名指しして「ぜひ応援してほしいです」と呼びかける場面があった。

11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平（55）、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原道大氏（52）と今村氏がスペシャルゲストとして出演し、同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間に渡って楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで“ネクストヒーロー”について聞かれた今村氏。「ジャイアンツに、まだ育成なんですけど、園田っていうピッチャーがいて…」と2023年育成ドラフト5位入団・園田純規投手（20）の名前を挙げた。

そして、「今年（2025年）ずっとファームで一緒にやってて。園田くんは先発だったんですけど、調子いい時のピッチングが山崎伊織ぐらいの…」と続けると、スタジオには巨人ファンたちの「えぇ〜っ！」「楽しみ！」という歓喜の声が響いた。

今村氏は「凄いピッチングします」とキッパリ。「メチャクチャいい。メチャクチャいいです。ぜひ応援してほしいです」と呼びかけていた。