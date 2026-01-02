ドイツ１部ボルシアＭＧは２日、イングランド・プレミアリーグのトットナムからＤＦ高井幸大（２１）を期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は２０２６年６月３０日までの半年間で背番号は１４。

横浜市出身の高井はＪ１川崎の下部組織に所属していた２２年に高校２年でプロ契約を締結。２４年にはワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会アジア３次予選で日本代表に初選出され、９月の中国戦（埼玉）でＡ代表デビューを飾った。２５年夏にトットナムへ完全移籍。加入直後は負傷に苦しんだが、同年１２月２８日のクリスタル・パレス戦で初のベンチ入りを果たした。だが、今月１日のブレントフォード戦では再びメンバー外となっていた。

ボルシアＭＧには日本代表ＦＷ町野修斗も所属しており、今季リーグ戦では１５試合を終えて４勝４分け７敗の１２位。次戦は１１日にホームでアウクスブルク戦を控える。クラブのスポーツディレクターを務めるシュレーダー氏は「コウタは長身でフィジカルが強く、スピードも抜群のセンターバックだ。すぐにチームに貢献できる力を持っている」と期待を寄せた。