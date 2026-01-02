モデルで女優の杉枝真結（30）が2日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。

「日頃より応援いただいている皆さまへ 本日は、私から二つご報告があります」と記した。1つ目は30歳の誕生日。「なにより私を産み育ててくれた母への感謝と、無事に今日を迎えられた安堵と、数年前から楽しみにしていた30代がいよいよやってきた喜びと。そして、まだまだ無限大の可能性が広がる未来に対する活動意欲も一入です！30歳も、皆さまの心に笑顔を届けられるように、自身の心も太陽のように明るくいられるように、何事も楽しみながら頑張ります」を決意を示した。

さらに2つ目は、ボーディーラインくっきりのロングワンピース姿のマタニティーショットをアップし、「私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび第一子となる新しい命を授かりました。現在、妊娠6ヶ月に入ったところで、出産は5月下旬を予定しております。今はなにより、お腹の中で小さな身体で頑張ってくれている奇跡と一番に向き合いながら、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と妊娠6カ月であることを発表した。

今後に関しても「お仕事に関しましては、現在出演させていただいている各レギュラー番組をはじめ、これからも様々な活動をお届けできるように、変わらず私らしく頑張っていきますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます」などと伝えた。

ファンやフォロワーからは祝福の声とともに、「なんて可愛いママなのー」「コウノトリさんはどんな子を運んでくるのか楽しみ」「母子健康第一」「マタニティライフ楽しんでね」などのコメントが寄せられている。

杉枝は大阪府出身。07年に「ナルミヤシンデレラオーディション」の大阪大会グランプリ受賞。09年12月25日、「Happinessボーカルオーディション」で合格しグループに加入。「MAYU」名義で歌手、ダンサーとして活動開始。11年からはE−girlsにも加入。伝染性単核球症で12年8月から活動休止も、13年に「杉枝真結」に名前を変更し、同年8月11日に武者修行ファイナルで活動復帰。14年4月にソロ活動のために両グループを脱退。同年9月にモデル活動を再開。22年には主演映画「コネクション」が全国公開。現在は朝日放送「おはよう朝日です」などに出演。趣味はグルメ、中国後、ゴルフ。特技は歌、ダンス。アスリートフードマイスターの資格も取得。身長168センチ。