帰省時の手土産にしたい「富山県のお土産」ランキング！ 2位「富山ブラック黒醤油らーめん」、1位は？【2025年調査】
帰省の手土産に求められるのは、誰もが楽しめて印象に残ること。富山には、年代を問わず喜ばれるお土産が豊富にあり、「やっぱりこれだよね」と言いたくなる逸品が見つかるはずです。
All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい富山県のお土産」ランキングを紹介します！
2位：富山ブラック黒醤油らーめん（麺家いろは）／40票2位にランクインしたのは、「富山ブラック黒醤油らーめん」です。戦後に労働者のごはんのおかずとして誕生したといわれ、濃口しょうゆの黒いスープが特徴の富山県民のソウルフード。
「麺家いろは」の富山ブラックは、秘伝の魚醤を長時間煮込み、自宅でも再現可能なオリジナルスープが特徴です。国産100％の小麦を使用した「低温熟成干麺」はまるで生麺のようなもちもち食感。「東京ラーメンショー」で売上第1位に5度も輝いた人気店が誇る、こだわりの一品です。
回答者からは「すごく美味しそうだからです」（30代女性／兵庫県）、「ラーメンが好きな友人が多いから」（20代女性／岡山県）、「富山といえば感があるから」（20代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：ますのすし（源）／65票1位にランクインしたのは、「ますのすし」です。1912年から駅弁として販売され、100年以上の歴史を持つ富山土産の定番。県産米の酢飯の上に、海洋深層水で育った脂たっぷりの薄紅色のサクラマスをのせ、笹で包んであるのが特徴です。
迫力あるマスの絵が描かれたパッケージも印象的。厚切りマスのしっとり食感や笹の香りも楽しめます。
回答コメントでは「見た目も上品で高齢者に特に喜んでもらえそうだから」（30代女性／埼玉県）、「帰省してすぐの食卓ですぐ食べられるので、料理をつくる人の手間も考慮して、買って帰りたいです」（50代女性／埼玉県）、「食卓に出せばみんなで食べれる」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)