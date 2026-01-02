【ひらがなクイズ】解けるとすっきり爽快！ 4つの言葉に共通する「2文字」を当ててみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、人生の節目や日常の何気ない瞬間を切り取ったような、温かみのある言葉がそろいました。言葉の「頭」と「お尻」、どちらに入るかで見え方が変わる面白さを楽しんでください。
あし□□
□□な
□□しだま
□□め
▼解説
それぞれの言葉に「おと」を入れると、次のようになります。
あしおと（足音）
おとな（大人）
おとしだま（お年玉）
おとめ（乙女）
今回は「音（おと）」という響きに加え、成長を意味する「大人（おとな）」や、若々しい「乙女（おとめ）」など、時間の流れを感じさせる言葉が並びました。「お年玉（おとしだま）」という言葉も、お正月が近づくとワクワクする響きですよね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
