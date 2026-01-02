4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。近づいてくる足の響きや、お正月の楽しみ、そして成長した姿を表す言葉がヒント。1分以内にすべてを完成させてみましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、人生の節目や日常の何気ない瞬間を切り取ったような、温かみのある言葉がそろいました。言葉の「頭」と「お尻」、どちらに入るかで見え方が変わる面白さを楽しんでください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

あし□□
□□な
□□しだま
□□め

答えを見る






正解：おと

正解は「おと」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おと」を入れると、次のようになります。

あしおと（足音）
おとな（大人）
おとしだま（お年玉）
おとめ（乙女）

今回は「音（おと）」という響きに加え、成長を意味する「大人（おとな）」や、若々しい「乙女（おとめ）」など、時間の流れを感じさせる言葉が並びました。「お年玉（おとしだま）」という言葉も、お正月が近づくとワクワクする響きですよね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)