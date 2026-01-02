木梨憲武のスポーツ特番 相方・石橋貴明の不在で放送なかった名物「リアル野球盤」がトレンド入り
お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が出演するテレビ朝日系特番「新春ドリームバトル２０２６ 木梨憲武のスポーツＫＩＮＧ！」が２日に放送された。
同番組では、豪華な芸能人やアスリートをゲストに、あらゆるスポーツで夢の対決を行う。例年「とんねるずのスポーツ王は俺だ！！」と題して放送していたが、今回は木梨の相方・石橋貴明が食道がんと咽頭がんで活動休止中のため不在。木梨が主体となって進行した。
「陸上対決」「スマッシュ射的」「綱引き対決」「卓球対決」「ゴルフ対決」「サッカー対決」などが繰り広げられる中、恒例だった人気対決「リアル野球ＢＡＮ」は放送なし。Ｘ（旧ツイッター）では「リアル野球盤」がトレンド入りし、ネットユーザーからは「今年はリアル野球盤ないの残念」「大好きだったのに」「来年こそはやってほしいね」と惜しむ声が上がった。
ゴルフ対決前のトークでは、ヒロミから「お困りごとは？」と振られた木梨が「貴明が来られない。戦いたいけど相手どうしようかな」と石橋の名前を出す場面も。相方は不在となったが、多方面で活躍したアスリートや俳優や芸人らが番組を彩った。