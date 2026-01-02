２日の箱根駅伝往路は、青学大が３年連続で制した。

４区終了時は５位だったが、５区黒田（４年）が新記録の区間賞で４人を抜き、首位を奪った。早大は４区鈴木（１年）が区間賞に輝き、２位に入った。３区本間（３年）が２年連続区間賞に輝いた中大は３位。

中大の５区柴田（３年）は青学大、早大の想像を超える猛追にのまれ、首位を守れなかった。それでも藤原正和監督は「（前との差を）１分〜１分半でとどめてくれて、明日に十分につながった」と、区間１１位の力走をねぎらった。

前回１区区間賞の吉居駿恭（４年）を復路に温存しつつ、１〜４区に１万メートル２７分台の４人を並べる強力布陣は、狙い通り機能した。

１区藤田（３年）、２区溜池（４年）がともに２位でたすきをつなぎ、３区本間は「いい位置で持ってきてくれて走りやすかった」。中盤で城西大をかわして先頭に立つと、２年連続の区間賞で大きくリードを奪った。４区岡田（２年）も区間２位で続き、５区に入る時点で１分を超える貯金を築いたことが復路に望みをつなぐ要因となった。

「想定の範囲内で来てくれている。後半はどこの大学も手薄になってくるところで、大エース（吉居）を投入する」と藤原監督。３０年ぶりの総合優勝に向け、復路逆転のイメージは揺らいでいない。（西口大地）