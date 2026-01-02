彼氏の価値観や考え方が理解できず、気持ちが冷めてしまうことってありますよね。特に女性をバカにした言い方をするような人とは、別れを考えたほうがいいかもしれません。今回は、女をバカにする彼氏がダサくて別れた話をご紹介いたします。

年収400万以下の女は論外

「彼氏と付き合っていると、ちょこちょこ女を見下す言い方をすることがあるな、と感じていました。この前、お金の話になったとき『年収400万以下の女は論外』『でも俺より稼いでるのはプライドが傷つくから嫌だな』と話していたんです。私は彼氏の年収を聞いたことがなかったから、おそらく自分は高収入だと思っているのかもしれませんが……。なんか女には偉そうに条件を掲げるくせに、自分を超されるのは嫌って、すごくダサくないですか？ 結婚したら確実にモラハラになりそうですよね。こんなことを真面目なトーンで語る彼氏を見たら、急に気持ちが冷めてお別れしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ お金で人の価値を判断するような人って、あまり信用できないですよね。こういう男性は、モラハラ化する可能性が高いでしょう。

