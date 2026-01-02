Snow Manの新曲「STARS」が、TBS系スポーツ2026テーマ曲に決定「僕たちの楽曲と一緒に盛り上げていきたいと思います！」
TBSが中継する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の番組で使用される、TBS系スポーツ2026テーマ曲として、Snow Manの新曲「STARS」が起用されることが決定した。
■Snow Manの新曲「STARS」は、聴く人すべての背中を押してくれる応援歌
今回の決定は、1月2日17時よりTBS系で放送されたSnow Manのレギュラー番組の特番『それSnow Manにやらせて下さいSP』内で発表されたもの。
Snow Manの新曲「STARS」は、大舞台に挑む選手はもちろん、聴く人すべての背中を押してくれる応援歌。
2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』のTBSでの中継をはじめ、アスリートたちが活躍する姿にSnow Manの疾走感のある「STARS」が掛け合わされ、スポーツの感動と興奮を呼び起こしていく。
2020年に「D.D. / Imitation Rain」でメジャー デビューを果たし、2025年にデビュー5周年を迎え、ますます勢いに乗るSnow Man。そんな彼らの新曲「STARS」が、TBSのオリンピック中継を熱く盛り上げる。
■Snow Man コメント
■番組情報
【TBS『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』放送日時・種目】（※予定）
◇スキージャンプ 混合団体決勝 他
02/10（火）26:08～
◇フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル決勝
前半戦ハイライト
02/14（土）18:00～
◇ショートトラック 女子1000m予選 男子1500m 準々決勝/準決勝/決勝 女子3000mリレー準決勝
or
アイスホッケー 女子準々決勝 他
02/14（土）27:45～
◇スピードスケート 男子団体＆女子団体パシュート 準決勝/決勝 他
フィギュアスケート 女子ショートプログラム 他
02/17（火）22:00～
◇カーリング 女子 予選第9戦 日本vs中国 他
02/19（木）21:40～
◇フリースタイルスキー 男子スキークロス予選/決勝
見どころハイライト 他
02/21（土）17:30～
◇後半戦ハイライト
02/22 13:00～
※番組内容は予告なく変更される場合あり。
■関連リンク
TBS 公式サイト
https://www.tbs.co.jp/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/snowman/
https://starto.jp/s/p/artist/43