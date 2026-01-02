Snow Manの新曲「STARS」が、TBS系スポーツ2026テーマ曲に決定「僕たちの楽曲と一緒に盛り上げていきたいと思います！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSが中継する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の番組で使用される、TBS系スポーツ2026テーマ曲として、Snow Manの新曲「STARS」が起用されることが決定した。

■Snow Manの新曲「STARS」は、聴く人すべての背中を押してくれる応援歌

今回の決定は、1月2日17時よりTBS系で放送されたSnow Manのレギュラー番組の特番『それSnow Manにやらせて下さいSP』内で発表されたもの。

Snow Manの新曲「STARS」は、大舞台に挑む選手はもちろん、聴く人すべての背中を押してくれる応援歌。

2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』のTBSでの中継をはじめ、アスリートたちが活躍する姿にSnow Manの疾走感のある「STARS」が掛け合わされ、スポーツの感動と興奮を呼び起こしていく。

2020年に「D.D. / Imitation Rain」でメジャー デビューを果たし、2025年にデビュー5周年を迎え、ますます勢いに乗るSnow Man。そんな彼らの新曲「STARS」が、TBSのオリンピック中継を熱く盛り上げる。

■Snow Man コメント

■番組情報

【TBS『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』放送日時・種目】（※予定）

◇スキージャンプ 混合団体決勝 他

02/10（火）26:08～

◇フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル決勝

前半戦ハイライト

02/14（土）18:00～

◇ショートトラック 女子1000m予選 男子1500m 準々決勝/準決勝/決勝 女子3000mリレー準決勝

or

アイスホッケー 女子準々決勝 他

02/14（土）27:45～

◇スピードスケート 男子団体＆女子団体パシュート 準決勝/決勝 他

フィギュアスケート 女子ショートプログラム 他

02/17（火）22:00～

◇カーリング 女子 予選第9戦 日本vs中国 他

02/19（木）21:40～

◇フリースタイルスキー 男子スキークロス予選/決勝

見どころハイライト 他

02/21（土）17:30～

◇後半戦ハイライト

02/22 13:00～

※番組内容は予告なく変更される場合あり。

■関連リンク

TBS 公式サイト

https://www.tbs.co.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43