こんなシャレてるのに、楽ちんなのー！？【40・50代】が即マネしたい♡「最強こなれヘア」

年齢とともに変化する髪に合わせて、スタイルの選び方も変えることでこなれ感はぐっと高まります。動きのつけ方やシルエットの作り方を少し工夫するだけで、毎日のセットが楽になるのも、大人世代には嬉しいポイント。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今すぐ真似できる「こなれヘア」をピックアップしました。

自然なくびれのストレートタッチボブ

ハイレイヤーを入れたくびれボブ。トップはナチュラルに内へ入り、ベースはプツッと感を少し残したまま外ハネに。トップとベースのレングス差によって生まれるくびれが、ストレートタッチでも柔らかな立体感につながっています。毛先の方向づけがしやすく、軽やかだけど落ち着いた雰囲気もキープできる、バランスの良いスタイルです。

透明感バツグンのふんわりショートボブ

コロンと丸みのあるフォルムが大人可愛いショートボブ。透明感のある色味が髪の重さを感じさせず、軽やかに見せてくれます。ベースは内へグッと入れてまとまりを良くしながら、トップはエアリーにふんわりと。自然な丸みが生まれるため、短めでも優しい印象に。カラーとカットの相乗効果で、軽さと上品さが共存するスタイルです。

バレイヤージュで魅せる、外ハネロブ

外ハネのロブにバレイヤージュを合わせたデザイン。バレイヤージュとは、髪の表面に自然な明暗が入るように染める技法のこと。伸びても境目が目立ちにくく、立体感も生まれるうえ、白髪ぼかしとしての効果も期待大。写真のようにロブとあわせれば、結べる長さもキープできるので、下ろす日もまとめる日も、こなれ見えが叶えられそうです。

エレガントなミディアムレイヤー

ミディアムレイヤーにダークブラウンを合わせたスタイル。レイヤーで作った毛束感は、内巻きで乾かすだけでも毛流れを整えやすく、自然な丸みのあるシルエットに仕上がります。ふんわりとしたシルエットながらおさまりもよく、柔らかくエレガントな雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@urano_kazuyuki様、@shoki______hair様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里