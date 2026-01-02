◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

城西大が今大会の優勝候補に挙げられる青学大、早大、中大、国学院大、駒大の“５強”に食らいついた。５区の斎藤将也（４年）が右手を突き上げて往路５位でゴールに飛び込んだ。「２区でヴィクター（キムタイ）が新記録、３、４区も耐え、負けたらしょうがないと思うぐらい頑張った」と、青学大・黒田に次ぐ５区２位の力走に声が弾んだ。櫛部静二監督（５４）は「１区以外（２区）で首位に立ったのは初。ウチはエリートじゃない。青学大らエリートと戦えるのは素晴らしい」と胸を張った。

花の２区の異次元の走りが、チームを勢いづけた。６位で出たキムタイは、区間１０位と失速した前回中盤の権太坂でギアを上げた。五十嵐真悟コーチ（３９）からの「権太坂はビビるな」との助言を守ると、１８キロ過ぎで中大を抜いて首位浮上。前回のＲ・エティーリ（東京国際大）の記録を２２秒も更新する１時間５分９秒の区間新を樹立し、「最後の箱根でうれしい」と笑顔全開だった。

キムタイは異国で強くなった。ケニア出身で幼い頃は約２０００メートルの高地で育った。櫛部監督が導入した低酸素ルームで毎日約１時間走り、スタミナを維持。ケニアでは年中、甘い物を口にし、慣習のチャイタイムもあった。高地ではない日本ではエネルギーの消費量も少なく、１年時は約３キロ太ったが、同コーチは「性格はまじめ。ティータイムをやるなら別（の食べ物）で控えたり。ベストの６０キロを維持できた」と成長に目を細める。卒業後は埼玉医科大グループに進むことが決まっており、大国ケニア代表入りし、世界のトップを目指す。

往路３位で臨んだ前回の総合は６位。勝負の３日は４年生を中心に配置予定。指揮官は「穴がないメンバー。総合３位以上を目指す」と決意表明した。スローガンにもある「まだ見ぬ景色」を求めて、走り切る。