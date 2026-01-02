モデル・ほのかが12月23日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】輝くスラリ、あふれ出すオトナ 元CanCamモデルが“4年ぶり”に…

ファッション雑誌「CanCam」の元専属モデルが4年ぶりとなるグラビアを披露。持ち前の“スラリBODY”はそのままに、以前より磨きのかかった“オトナ”が堪能できる6ページとなっている。



自身のインスタグラムでは、撮影したショットを公開し「実は4年ぶりのグラビア撮影 少し懐かしさを感じつつ、今の自分だからこそ出せる雰囲気もあるのかな、なんて思いながら撮影していました」と回想した。



ほのかは「かわいすぎるビールの売り子」として注目を集め、2019～24年まで「CanCam」の専属モデルを務めた。現在はKBS京都の競馬番組「うまDOKI」の番組MCを務めるなど幅広いジャンルで活躍している。



同号はモデル・タレントのゆうちゃみが表紙を飾った。そのほか、天野ちよ、百田汐里、豊田ルナ、井手美希、大嶋みく、斉藤優里、鳥海かう、杉浦みずきも登場している。



（よろず～ニュース編集部）