ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、現役時代に日本ハム、巨人、中日でプレーした小笠原道大氏（52）が巨人の浅野翔吾外野手（21）について大きな期待を口にするとともにハッパをかけた。

11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平（55）、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白戸ゆめの（30）がゲストとして、巨人OBの小笠原氏と2025年シーズン限りで現役を引退した元巨人投手の今村信貴氏（31）がスペシャルゲストとして出演し、同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間に渡って楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで、まずは日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛外野手（32）について聞かれ「まず人がいい。凄い素直というか、真面目というか。ただちょっと心が優しいのでね。そこらへんがちょっと頑張らないとっていうのはあるんですけど」と語った。

その流れでプロ野球界について「弱肉強食じゃないですけどもね、みんなを押しのけてでも自分の立場をつかまなくちゃいけないですから」とし、松本については「ファイターズでも首位打者を獲った選手ですから。守備もいいですしね、足もありますし。右打ちもできる、引っ張りもできる、いろんなことができる選手なので」と期待を口にした。

そして、巨人外野陣の激戦について浅野の名前を出されると「そういう意味でも（松本の加入は）いい刺激になるのかな、と。浅野も凄い真面目というか野球に対してストイックなので。ただ、まだまだ入りたてというか数年しかたってないのでちょっと経験不足。どうしていいのかっていうのがまだ分かってないのかなっていうのがある」と分析した。

その上で「ドラ1で高卒で入ったから全部いけるってわけではないですから。やっぱり運もあるんですよ。ポジションに全部レギュラーそろってて盤石だったら出れないですから、よっぽどじゃないと。でもこれは今回チャンスなのでね。ずっとチャンスがあるので。ただ、来年（2026年）逃したら…。それぐらいの気持ちで」と小笠原氏。「18歳であのスイングはないですから」と浅野が高卒新人イヤー（2023年）に見せたスイングを絶賛した。

その後、再び浅野の話になると、2025年までチームメートだった今村氏が「すっごい野球に真面目ですし、野球に対して真摯（し）に頑張ってる姿を見せるんですけど、もう少し遊びというか、余裕というか。そういうのが生まれると、もっともっとすっごい選手になるのかなと思いますね」とコメント。「真面目すぎるのかな。いろいろ取り入れちゃって…っていうイメージですね」と周囲のアドバイスを聞きすぎることに懸念も示した。

すると、小笠原氏は「ただね、これを最初からできる選手は少ないんですよ。やっぱり経験とか実績積んで気持ちの余裕ができるとそういうふうになってくるので。ましてや18歳から（1軍）。いきなり（注目度の高い）ジャイアンツ入って。窮屈じゃないですか、いろんなことをやらなきゃいけないってのはあるので」とした上で「ただ、やっぱり期待は持てます。あのスイングスピード。なかなか18歳でああいうスイングはできないですから。ファウルチップでもくさいようなにおいがしますからね。それだけ力ってのはありますので」とポテンシャルの高さに改めて太鼓判を押した。

コーチとの相性もあるのか。この質問には「大いにあります」と小笠原氏。「教えるとか教えないとか、そういうことじゃなくて。空気感ってあるんですよ。その言葉一つでも、一つのこと伝えるにもいろんな伝え方があるので。そのワードが合えばいいですけど、合わないとやっぱり苦しくなりますので。そこらへんも影響しますね」と語っていた。