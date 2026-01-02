「自分が点を取って勝たせたかった」３回戦敗退の昌平。湘南内定の10番が涙。プロの舞台では「もっと背中で引っ張っていける存在に」と決意【選手権】
［高校選手権・３回戦］帝京長岡（新潟）１−０ 昌平（埼玉）／１月２日／浦和駒場スタジアム
１月２日に第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が各地で開催。昌平（埼玉）は帝京長岡（新潟）と浦和駒場スタジアムで対戦。15分に先制点を献上し、その後は怒涛の攻撃を仕掛けるも、相手の堅い守備を崩すことができず。０−１で敗れた。
試合後、湘南ベルマーレ加入が内定している山口豪太（３年）は、ミックスゾーンで涙を見せた。
「悔しいです。自分が点を取れなかったので、今日は自分のせいで負けました。１本ふかしてしまったシーンで、絶対に決めなければいけなかった。あれが一番の後悔です。もっとみんなでサッカーをしたかったし、自分がやらなきゃいけなかった。まだまだ自分の力が足りなかった」
山口は試合を通し、チームの攻撃で起点となり、自らも積極的にシュートを放つなど奮闘した。だが、背番号10は目に見える結果を残せず、無念さも大きかったはずだ。
「今年一年、みんなに迷惑をかけてばっかりで。最後は自分が点を取って勝たせたかった。本当に悔しいです」
次はプロの舞台に立つ。「もっと自分が背中で引っ張っていけるような存在にならなければいけない。そのために、もっと地道に頑張っていきたい」と決意を示す。
最後に、後輩たちへ「辛いこともあると思いますが、最後に笑えるんだったらどんなに辛いことでも頑張れると思う。もっと頑張っていってほしい」とメッセージを伝えた。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
