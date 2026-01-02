「大当たりやんけ！」ルミネザよしもと、“代演”のお知らせ投稿に反響！ 「アツすぎる代役」「大本命でしょｗｗ」
ルミネザよしもとの公式Xアカウントは2025年12月31日、投稿を更新。代演の報告をしました。
【投稿】「代演のお知らせ」に反響
この投稿に、コメントでは「アツすぎる代役」「大本命でしょｗｗ」「大当たりやんけ！」「補欠が強い」「レインボーの代役がドンデコルテとは一気に売れたな」「代役で出ていいレベルじゃない笑」などの声のほかに、「全ての代演をドンデコルテがやりそう」「マジで睡眠なかったら倒れちゃうし、代演の代演なることなりますし、お休みさせてあげてください…」と代演を多くこなすドンデコルテに心配の声も寄せられました。
(文:熱帯夜)
「2月23日 (月祝) 土日祝11時の部／13時30分の部／16時の部に出演を予定していましたレインボーは、都合により休演」とお笑いコンビ・レインボーの休演を発表しました。続けて「代演として、ドンデコルテが出演いたします。誠に申し訳ございません」と、M-1グランプリ2025ファイナリストのドンデコルテが代演を務めることを報告しています。
人気芸人たちの2026年のあいさつ＆メッセージ動画も公開1月1日には「2026年は午（うま）年！ ということで、午年の芸人から新年のメッセージが届きました」とつづり1本の動画を公開。お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりさんやお笑いタレントの横澤夏子さんらが馬の被りものを被って、新年のあいさつなどをしています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
