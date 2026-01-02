公務員の仕事を退職して、新たに宿泊業に乗り出した男性。

手つかずだった空き家を再生し、旅の目的地となる宿を作ります。

◆「泊まってよかった宿ランキング」 1位に輝いた施設

ぬくもりのある木の空間。

中庭にはウッドデッキがあり、その庭を見渡せる大きな窓からは、暖かな日差しが差し込みます。

諫早市にある一棟貸しの宿泊施設「古民家307」。

運営するのは、茺粼 勇次さん(53)です。

（茺粼 勇次さん）

「みんなで楽しめる時間って、わずかだと思う。そのわずかな大切な時間をこの施設で楽しんでほしい。いい思い出を作って帰っていただきたい」

レジャーとして楽しめるよう、本格的なプライベートサウナや、バーベキュー設備が整っている一方で、キッチングッズや電化製品など、自宅で過ごすような機能もそろっていて、暮らすように宿泊できるのも、魅力です。

この施設、元々は10年以上使われていなかった築60年の空き家。

梁や柱の骨組みはそのままに、4年前にリノベーションしました。

（茺粼 勇次さん）

「この風合いというのは、新築では出せない。古いものを生かしながら良いものを作りたい」

ここは年間に1500人ほどが利用する、人気の施設。

旅行雑誌『じゃらん』の「泊まってよかった宿ランキング」では、2022年と2023年、2年連続で1位に選ばれました。

◆元市役所職員 地域とのつながりも大切に…

茺粼さんは2021年3月まで、諌早市役所の職員でした。

（茺粼 勇次さん）

「超安定から自営業の不安定なところに突っ込んでいく無謀なチャレンジだと思われるが、このまま定年まで迎えていいものかと考えた時に、やっぱりチャレンジしたいという気持ちになった」

地域をより良くしたいという思いから早期退職し、未経験の宿泊業界に…。

失敗の連続でしたが、地域住民の声を大切にし、“地域の憩いの場” となることを心掛けています。

舞台として使える空間を作り、ピアノを置いたり、定期的にマルシェやセミナーなどを行って住民にも開放しています。

（茺粼 勇次さん）

「やっぱり地域の人に認められないとできない。今では地域の集まりなどでも使ってもらっている」

そんな茺粼さんの思いに共感したのが、近くに住む宮田さん夫妻。

雲仙市で週に1回、カフェレストランを開いていて、9月からは「古民家307」でのディナーの提供も始めました。

（宮田 絵利子さん）

「素材は基本的に、近隣の諫早市や雲仙市のものを使っている。塩麴、醬油麹をベースにドレッシングとかも、なるべく自分が作ったもので料理している」

発酵マイスターの資格を持つ宮田さんお手製の醬油麹で、県産食材をたっぷり使った料理が楽しめます。

（永田拓巳アナウンサー）

「味がガラッと変わる。醬油麹のコクと、トマトの酸味がちょうどいい」

◆唯一無二の体験提供を目指して

茺粼さんは今、新たな計画を進めています。

それは長崎市での施設の運営です。

（茺粼 勇次さん）

「この景色に魅了されて、ここを購入することになった」

長崎市の斜面地住宅地にある空き家。

外国人や県外の人に、長崎ならではの景色を楽しんでもらいたいと、12月に購入したばかりです。

（茺粼 勇次さん）

「床の間はそのまま生かそうかなと思っている。生け花などを飾ったりして和のイメージ、茶室の雰囲気を出してインバウンドの外国人に日本の文化を楽しんでもらおうと思う。

そして、障子を開けると縁側から見える夜景が素晴らしい。縁側を脱衣所にして、露天風呂作ろうかなと考えている」

“おもてなしの心” と、唯一無二の空間で、旅の目的地となる宿を目指して。

（茺粼 勇次さん）

「やはり見た瞬間に驚かせたい。ここを選んでよかったと言ってもらえるような施設に、ワクワクが詰まった施設に、非日常感で長崎来てよかったという施設にしたい」

濱粼さんが長崎市で手掛けている新たな宿泊施設は、2026年のゴールデンウイークのオープンを目指しているということです。