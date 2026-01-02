帰省時の手土産にしたい「愛知県のお土産」ランキング！ 「ぴよりん」を上回る人気の1位は？【2025年調査】
年末年始の休みを利用して、実家に帰省する人が多いと思います。そんな時、家族や友人たちに気の利いた手土産を持って帰りたいところです。
そこで、All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施。今回は「愛知県のお土産」に限定したランキングを作成しました。
「帰省時の手土産にしたい愛知県のお土産」ランキングの結果を見ていきましょう。
人気のぴよりんは、愛知県が誇るブランド鶏・名古屋コーチンの卵を使ったプリンが特徴。おいしいプリンをババロアでつつみ、粉末状にしたふわふわのスポンジ生地をまとわせ、ひよこ型にしています。名古屋を代表するご当地スイーツとなり、お土産の定番品として有名です。
回答者からは、「名古屋駅で人気のスイーツで、見た目のかわいらしさと本格的な味わいが魅力」（50代女性／兵庫県）、「ひよこの形のかわいいスイーツで、見た目がかわいらしくてお土産感が強くとてもおいしい」（60代男性／愛知県）、「SNSでも認知されており、一度は自分でも食べてみたいと思う」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
最中皮はサクッと軽い口当たりで食べやすく、あんこを塗る工程がお土産で買っていけば盛り上がること間違いなし。老若男女が楽しめるお菓子として、高い支持を集めました。
回答者からは、「名古屋にはよく遊びに行くんですが、会社のお土産は毎回これです」（20代男性／東京都）、「あんが甘いけど、上品で、ほっこりした気持ちになるから。見た目も好きだから」（40代女性／岩手県）、「愛知はあんこがおいしいため」（20代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
