¡Ö나중에 봐요¡Ê¥Ê¥¸¥å¥ó¥¨ ¥Ü¥¡¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ò¤È¸À¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö나중에 봐요¡Ê¥Ê¥¸¥å¥ó¥¨ ¥Ü¥¡¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö나중에 봐요¡Ê¥Ê¥¸¥å¥ó¥¨ ¥Ü¥¡¥è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¡£
¡Ö나중에 봐요¡Ê¥Ê¥¸¥å¥ó¥¨ ¥Ü¥¡¥è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö나중에 봐요¡Ê¥Ê¥¸¥å¥ó¥¨ ¥Ü¥¡¥è¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö나중에¡Ê¥Ê¥¸¥å¥ó¥¨¡Ë¡×¡á¡Ö¸å¤Ç¡×¡¢¡Ö봐요¡Ê¥ô¥¡¥è¡Ë¡×¡á¡Ö²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¡Öº£ÅÙ²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÊÌ¤ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
