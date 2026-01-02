◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

７年ぶりのシード権獲得を目指す中央学院大は、シード圏内目前の１１位で往路を終えた。１０位の東海大とはわずか１２秒差。復路へ望みをつないだ。

１区を走ったエースの近田陽路（ひろ、４年）が雪辱を果たした。「今まで悔しい思いをすることが多かった」と昨年は１０区で区間１１位、一昨年は９区で区間最下位。「箱根での借りは箱根でしか返せない。全ての悔しさ、４年間の努力を全てぶつけてやろうという気持ちで挑みました」。覚悟を決めて臨んだラストランで、区間４位の好走を見せた。「うまいこと繋げたというか、区間上位で来ることができて、自分なりの仕事はできたかなと思います。借りは返せたんじゃないかな」とうなずいた。

往路を終えた川崎勇二監督は「及第点で６０点〜７０点ではいけたんじゃないかな。なんとか大きなミスなくつないでいますので、うちらしい駅伝ができていると思います。復路の子たちにもそれを期待しています」と復路を見据えた。目指すはシード権奪取。全員で力を合わせ、タスキをつなぐ。