コーデのオトナ化＆小顔見せに効果あり♡ 王道シンプルな「アイウェア」4選

コーデをおしゃれに仕上げるためには、＋αのアイテム選びが重要...！そこで今回は、小顔効果も期待できるシンプルな「アイウェア」を4つご紹介します。コーデに知的かつオトナな印象をプラスして、この冬のメロウな気分を盛り上げるアイテムたちをぜひチェックしてみて。

クセのないアイウェア どこか知的な印象をまとえるメガネは、可愛さよりも、いかに大人っぽく仕上がるかを優先すべき。王道のシンプルさが正義です！

Cordinate 小顔効果も期待できちゃう黒ブチがやっぱり頼れる アップスタイルに太ブチメガネをあわせて、すっきりした印象の横顔美人に。メガネ初心者さんには、挑戦しやすい黒ブチメガネが◎。 メガネ 13,000円／OWNDAYS カーディガン 11,900円／MANGO なかに着たTシャツ 7,150円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）

Item 【OWNDAY】黒細ブチメガネ 細いフチとシルバーのフレームで知的な印象に。シンプルコーデにオトナ感をプラスする名品です♡ 黒細ブチメガネ 13,000円／OWNDAY

Item 【Lattice】黒ブチメガネ 目もとの印象を残したいときは、太いフチのメガネを選ぶのが◎。手を出しやすい価格体なのもうれしいポイント。 黒ブチメガネ 1,540円／ラティス

Item 【Polo Ralph Lauren】ゴールドメガネ 高級感のあるゴールドで、コーデのクラシック感を引きたててくれる。 ゴールドメガネ 26,950円 ／Polo Ralph Lauren（ルックスオティカジャパン） 撮影／aika、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／金川紗耶（本誌専属）文／天井玖瑠海、 杉山春花、 大熊芹奈

金川紗耶