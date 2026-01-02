大みそかに放送された第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦での“紅白勇退”を発表した歌手の郷ひろみが共演者や審査員らとのオフショットを公開した。

郷は２日までに自身のインスタグラムを更新。「紅白でオープニングをご一緒させてもらった、ＨＡＮＡの皆さん。クールな面もチャーミングな面も持ち合わせた、魅力的なグループだよね ちゃんみなさんも来てくれたよ。才能豊かで、本当に素晴らしいよね！」と記し、初出場したガールズグループ「ＨＡＮＡ」とちゃんみなとのショットを投稿。

「三山さん、ＫＯＯさんは紅白直前番組でご一緒したよ。古希カラーのけん玉を頂きありがとうございます お２人とのトーク楽しかった 同じ時間を共有できたこと、感謝しています」と、演歌歌手の三山ひろし、ＤＪ ＫＯＯとの写真もアップした。

続けての更新では、「ステージ裏では仲野太賀さんにもお会いできたよ。会う人みんなを元気にしてくれる素敵な俳優さんだよね 大河ドラマ『豊臣兄弟！』ももうすぐ。すごく楽しみ そして堺正章さんの演奏でいらしていた、ミッキー吉野さんにもお会いしたよ。ボクの楽曲で、ボクも大好きな『いつも心に太陽を』を作曲してくれたんだよ 紅白の裏側でも色々な方にお会いできて、あたたかい言葉も沢山かけて頂き、本当に嬉しかったです！」とつづり、俳優・仲野太賀、ミッキー吉野とのツーショットも公開した。