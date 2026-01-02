シュウウエムラ発♡肌土台から輝くクレンジングで澄み渡る素肌へ

美しいメイクアップは、美しい素肌から。そんな哲学を掲げるシュウウエムラのクレンジング研究から、次なる答えが誕生しました。落とすだけで終わらせず、洗うたびに肌の透明感を引き出す新発想のクレンジングオイルが登場。年々高まるUVケア意識とともに現れる新たな肌悩みに寄り添い、素肌の奥から澄み渡るような明るさへ導きます。毎日のクレンジングを、特別なセルフケア時間に変えてくれる一本です♡

透明感を育む高保水洗浄

「ブライトクレンジングオイル」は、角層の潤いを守る高保水洗浄メカニズムを採用。

水分の蒸発を抑制するオイル分子と界面活性剤を最適比率で配合し、メイクや皮脂、汗だけでなく糖化やくすみのある角質までつるんとオフします。

洗い上がりもつっぱらず、バリア機能²をサポート。キメの整ったなめらかな肌へ導き、内側から輝くような透明感を引き出します。

*²角質層

ukaのリニューアルで誕生。伊豆クロモジ発想の頭皮美容液が新時代へ

発酵美容でくすみケア

発酵美容成分酒粕¹をはじめ、ビフィズス菌、ビタミンC誘導体、ビサボロールを組み合わせた独自のブライトコンプレックス³を配合。

石川県産酒粕由来のうるおいと、ビフィズス菌の保湿力が乾燥を防ぎ、安定した肌環境へ。さらにビタミンC誘導体がツヤを与え、洗うたび明るく均一な水光肌を目指せます。

*酒粕：酒粕エキス、ビフィズス菌：ビフィズス菌培養溶解液、ビタミンC誘導体：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビサボロール(すべて整肌成分）

香りまで心地よい設計

容量・価格：150mL5,720円（税込）／450mL13,200円（税込）



フルーティーな日本酒に、ホワイトティーやベルガモット、ホワイトムスクが重なる繊細な香り。とろみのあるまろやかなテクスチャーが肌を包み込み、クレンジングタイムを癒しのひとときへ導きます。

※表示価格は希望小売価格です。

発売日：2026年2月6日（金）全国発売

洗うたび、光をまとう素肌へ

落とすだけでなく、肌土台*²から透明感を引き出すシュウウエムラの新クレンジング。潤いを守りながら不要なものをオフする心地よさは、毎日使うほどに実感できるはず。

香りに包まれながら、自分の肌と向き合う時間は、忙しい日常にそっと寄り添うご褒美タイム♪洗うたびに澄み渡る素肌で、メイクがもっと楽しくなる未来を体感してみて。