2月に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」（TBS中継）で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲に、Snow Manの新曲「STARS」を起用することが決定。1月2日に放送された、Snow Manのレギュラー番組の特番『それSnow Manにやらせて下さいSP』内で発表された。

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催

「STARS」は大舞台に挑む選手はもちろん、聴く人の背中を押してくれる応援歌。疾走感のある曲で、スポーツの感動を届ける。

Snow Manは2020年に「D.D. / Imitation Rain」でメジャー デビュー。日本ゴールドディスク大賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）」で2022年から3年連続で受賞している。昨年デビュー5周年を迎え、ますます勢いに乗るSnow Manの新曲が、TBSのオリンピック中継を盛り上げる。

■Snow Manコメント

ミラノ・コルティナオリンピックで使用されるTBS系スポーツ2026テーマソングに僕たちSnow Manの楽曲が決定しました！この冬に行われる熱い戦いがありますが、僕たちの楽曲と一緒に盛り上げていきたいと思います！

【ミラノ・コルティナ五輪】

日程：2月6日〜22日

冬季五輪はイタリアでは3度目の開催で2006年のトリノ大会以来。8競技116種目が実施される。

