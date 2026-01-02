Snow Man 新曲『STARS』がTBSミラノ・コルティナ冬季五輪テーマ曲に決定

TBSは2月6日（金）に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のテーマ曲として、Snow Manの新曲『STARS』を起用すると発表しました。

Snow Manは2020年に『D.D. / Imitation Rain』でメジャーデビュー。

日本ゴールドディスク大賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）」で2022年から3年連続で受賞しています。

昨年デビュー5周年を迎え、ますます勢いに乗るSnow Manの新曲が、TBSのオリンピック中継を盛り上げます。

Snow Manのコメント

ミラノ・コルティナオリンピックで使用されるTBS系スポーツ2026テーマソングに僕たちSnow Manの楽曲が決定しました！

この冬に行われる熱い戦いがありますが、僕たちの楽曲と一緒に盛り上げていきたいと思います！

◆『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』ＴＢＳ放送日時・種目（※予定）

☆２月１０日(火) 深夜２時０８分〜

スキージャンプ 混合団体決勝 ほか

☆２月１４日(土) よる６時〜

フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル決勝

前半戦ハイライト

☆２月１４日(土) 深夜３時４５分〜

ショートトラック 女子1000m予選 男子1500m 準々決勝/準決勝/決勝 女子3000mリレー準決勝

or

アイスホッケー 女子準々決勝 ほか

☆２月１７日(火) よる１０時〜

スピードスケート 男子団体＆女子団体パシュート 準決勝/決勝 ほか

フィギュアスケート 女子ショートプログラム ほか

☆２月１９日(木) よる９時４０分〜

カーリング 女子 予選第９戦 日本vs中国 ほか

☆２月２１日(土) 午後５時３０分〜

フリースタイルスキー 男子スキークロス予選/決勝

見どころハイライト ほか

☆２月２２日(日) 午後１時〜

後半戦ハイライト

※番組内容は予告なく変更される場合があります

