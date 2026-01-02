＜テイカー義妹「得したい！」＞反撃開始！「自分たちの分は払ってね」義妹の反応は？【第4話まんが】
私（サキホ、40代）は夫（リュウイチ、40代）と2人の子どもとの4人暮らし。わが家が住む県内には義両親と義弟（ケンイチ、40代）一家もいて、3ヶ月に1回、3家族で集まるのが恒例です。しかし集まりの準備をするのは私と義母だけ。義妹（マイ、義弟の妻、30代）は準備に関わらないうえ、お金も払わずに余った料理を全て持ち帰ってしまうのです。おまけに義妹は私の母が義実家宛に贈った果物も持ち帰ってしまいます。私は義妹への対応を変えることにしました。
私は義母に連絡し、来月の集まりの食事をデリバリーにすることを提案しました。
私は義母からこんな気遣いをされたことはありません。
義母は義弟を溺愛しています。それは私も前々から知っていましたが、ここまでだとは思いませんでした。義妹も甘え上手なので、私より義妹の方がかわいく見えるのでしょう。まるで義母と私がもてなす側で、義弟一家はお客様です。なんだか私は損をしているような気分になりました。
義妹だけではなく、義母も問題だと思います。何もせずにかわいがられる義弟夫婦に嫉妬がないと言えばウソになるかもしれません。だからといって私が毎回持ち出しで準備し続けるのはウンザリです。
私は義両親と義弟夫婦に、あらかじめ印刷しておいたメニュー表を見せました。そして3家族それぞれ、注文したい品をメモに書きます。
私は義母との電話で、来月の集まりでは義弟夫婦にも費用を負担してもらうことを提案しました。
しかし義母は、溺愛する義弟夫婦への「お客様扱い」を変えませんでした。
そこで私は独断でいつものオードブルをやめ、集まりの当日に各家族で注文するスタイルにしたのです。
もちろん費用はそれぞれの家庭で支払ってもらいます。
私が義弟一家の分を請求すると、一瞬場は凍りました。
でも今日は私が義家族に反撃する日。場の空気に怯んでいられません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
