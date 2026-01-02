気象庁によりますと、東日本と西日本の日本海側ではあす（３日）にかけて、大雪に警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。

【画像をみる】日本海側を中心に大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意

また、雪と雨のシミレーションをみるときょう（2日）からあす（３日）にかけて、日本海側を中心に大雪の可能性がある見込みです。Uターンなど正月の移動には注意が必要です。

【画像①】はきょう（２日）午後8時「気象衛星ひまわり」の画像です。

雪と雨のシミュレーションをみる

２日（金）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像②③】

３日（土）雪と雨のシミュレーションをみる

３日（土）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～】

４日（日）雪と雨のシミュレーションをみる

４日（日）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑧～】

５日（月）雪と雨のシミュレーションをみる

５日（月）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション

６日（火）雪と雨のシミュレーションをみる

６日（火）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑯～】

７日（水）雪と雨のシミュレーションをみる

７日（水）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑳～】

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の１６日間天気予報

今後の雪の予想は？

気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、気圧の谷が日本海から西日本の日本海側にのびています。



また、上空の気圧の谷が本州付近に南下し、北日本から西日本の上空約５５００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、東日本から西日本の日本海側を中心に、雷を伴い強い雪が降り、平地も含めて大雪となっている所があります。



３日はじめにかけて、強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の上空には強い寒気が流れ込むでしょう。上空の寒気や気圧の谷の影響で、東日本から西日本では日本海側を中心に降雪が強まり、北日本から西日本では、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。



［雪の予想］

東日本と西日本では、日本海側を中心に警報級の大雪となる所があるでしょう。東日本と西日本の普段雪の少ない太平洋側の地域でも大雪となる所がある見込みです。

２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ６０センチ

中国地方 ４０センチ

四国地方 １５センチ

九州北部地方 ３０センチ



［防災事項］

東日本と西日本では３日にかけて、大雪に警戒し、着雪やなだれにも注意してください。北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。