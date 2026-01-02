Snow Man、TBS系スポーツ2026テーマ曲に新曲「STARS」が決定 ミラノ・コルティナ2026冬季五輪を応援「一緒に盛り上げていきたい」
9人組グループ・Snow Manの新曲「STARS」が、TBSが中継する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日 ※TBSの放送予定は10日〜）で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲に決定した。2日に放送されたバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』内で発表された。
【写真】豪華メンバー！２日放送の『それスノSP』の出演者たち
「STARS」は、大舞台に挑む選手はもちろん聴く人の背中を押す応援歌。疾走感のある曲でスポーツの感動を届ける。2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』のTBSでの中継をはじめ、アスリートたちが活躍する姿に「STARS」が掛け合わされることで、スポーツの感動と興奮を呼び起こす。
■Snow Manコメント
ミラノ・コルティナオリンピックで使用されるTBS系スポーツ2026テーマソングに僕たちSnow Manの楽曲が決定しました！この冬に行われる熱い戦いがありますが、僕たちの楽曲と一緒に盛り上げていきたいと思います！
