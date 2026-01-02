ころん(すとぷり)、☆イニ☆(スカイピース)との初コラボ！新曲『宇宙☆最強の推し』MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー・ころんの新曲「宇宙☆最強の推し」のMusicVideoが、YouTube公式チャンネルで公開された。

この度公開したオリジナル曲「宇宙☆最強の推し」は、YouTuberとして大活躍中のスカイピース「☆イニ☆」が作詞・作曲を手掛け、さらに歌唱にも参加した超豪華なコラボレーション楽曲。

本楽曲は、「推し」への絶対的な想いや、リスナーの皆様と共に歩んでいく強い姿勢を真っ直ぐに描いた、胸を打つ歌詞が印象的。「ころん」と「☆イニ☆」の鋭くもキャッチーなラップ、そして二人の仲の良さが伝わってくる息の合った掛け合いが融合し、最後まで飽きさせない聴きどころ満載の仕上がりとなっている。

2026年の始まりを彩る、二人からのエネルギッシュなプレゼント。宇宙で一番熱いメッセージが詰まったこの一曲を楽しんでほしい。

Vocal：ころん×☆イニ☆

Lyric：☆イニ☆

Music：☆イニ☆,宮川拓,木村兼悟

Arrangement：宮川拓

Recording Director：新田 雄一(Gold Beats Factory)

Sound Direction：Gold Beats Factory

Illust：ぴぃぱ

Movie：あれと

＜ころん(すとぷり) Profile＞

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は158万人、TikTok フォロワー92.1万人、各SNSの合計フォロワー数654万人にのぼる。(2025年12月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。2025年4月に自身初の冠ラジオ番組がスタート。同年12月には2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリース予定。2026 年1 月にさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ2DAYS を開催する。

