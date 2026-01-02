ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç½Ð¾ì¡©¡ÖWBC¡×¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¤¬Í½ÁÛ¡ÖÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¡×
Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¹â¸«ÐÒÎ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¿Í¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¡¢¾¡Íø¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤¥Ó¡¼¥È¤ËÆùÇ÷¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSPORTS BEAT supported by TOYOTA¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 10:00¡Á10:50¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤òËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¡¦¾®Ã«¿¿Ìï¡Ê¤³¤¿¤Ë¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«¿¿Ìï¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô°é¤Á¡£ÌÀ¼£Âç³ØÉÕÂ°ÌÀ¼£¹âÅù³Ø¹»¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£2009Ç¯¤«¤é¥×¥íÌîµå¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2015Ç¯¤«¤éËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢2017Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏÌîµåÀìÌçWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Full-Count¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç½Ð¾ì¡©
Æ£ÌÚ¡§ÂçÃ«Áª¼ê¤¬WBC³«Ëë100ÆüÁ°¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Çµå¿ô¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢WBC¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜÅê¼ê¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Ã«¡§»ä¤Ï¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WBC¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë3·î¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç½ù¡¹¤ËÄ´À°¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢WBC´ü´ÖÃæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åêµå¤Î¼ÂÀïÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¸Ç¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±äÄ¹18²ó¤òÀï¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖæÆÊ¿¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âæÆÊ¿¼«¿È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¾¤Ë²¿¤«¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£ÌÚ¡§¤½¤·¤Æ¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î½Ð¾ì¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µö¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤¬¡£
¾®Ã«¡§Í³¿Åê¼ê¤Ï11·îÆ¬¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³«ËëÅê¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÌÚ¡§¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹â¤¤Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¼«ÂÎ¤Ï¡¢WBC¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¾®Ã«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÊMLB¡Ëµ¡¹½¤¬WBC¤Î¼çºÅ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤âÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤ÏÂç²ñ½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤Ï¥ê¡¼¥°¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£
Æ£ÌÚ¡§Àè¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Âç²ñ¤Î»þ´ü¤ÏÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢µå¿ô¤È¡ÊÅÐÈÄ¤Î¡Ë´Ö³Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÈÌóÂ«¤¹¤ì¤Ð¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Ã«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑÊýË¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢WBC¤Î·è¾¡¤Ç¡ÊºÇ½ª²ó¤Ë¡Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµåÃÄ¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤¦¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤âº£ÅÙ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÂÇ¼Ô1ËÜ¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SPORTS BEAT supported by TOYOTA
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 10:00¡Á10:50
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¹â¸«ÐÒÎ¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/beat/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@SPORTSBEAT_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12665
¡Êº¸¤«¤é¡ËÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¾®Ã«¿¿Ìï¤µ¤ó¡¢¹â¸«ÐÒÎ¤
¾®Ã«¿¿Ìï¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô°é¤Á¡£ÌÀ¼£Âç³ØÉÕÂ°ÌÀ¼£¹âÅù³Ø¹»¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£2009Ç¯¤«¤é¥×¥íÌîµå¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2015Ç¯¤«¤éËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢2017Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏÌîµåÀìÌçWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Full-Count¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç½Ð¾ì¡©
Æ£ÌÚ¡§ÂçÃ«Áª¼ê¤¬WBC³«Ëë100ÆüÁ°¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Çµå¿ô¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢WBC¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜÅê¼ê¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®Ã«¡§»ä¤Ï¡¢¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WBC¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë3·î¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç½ù¡¹¤ËÄ´À°¤â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢WBC´ü´ÖÃæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åêµå¤Î¼ÂÀïÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¸Ç¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±äÄ¹18²ó¤òÀï¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖæÆÊ¿¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âæÆÊ¿¼«¿È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¾¤Ë²¿¤«¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Æ£ÌÚ¡§¤½¤·¤Æ¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î½Ð¾ì¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µö¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤¬¡£
¾®Ã«¡§Í³¿Åê¼ê¤Ï11·îÆ¬¤Þ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³«ËëÅê¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÌÚ¡§¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹â¤¤Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¼«ÂÎ¤Ï¡¢WBC¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¾®Ã«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÊMLB¡Ëµ¡¹½¤¬WBC¤Î¼çºÅ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤âÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤ÏÂç²ñ½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤Ï¥ê¡¼¥°¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£
Æ£ÌÚ¡§Àè¤Û¤É¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Âç²ñ¤Î»þ´ü¤ÏÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢µå¿ô¤È¡ÊÅÐÈÄ¤Î¡Ë´Ö³Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¤ÈÌóÂ«¤¹¤ì¤Ð¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Ã«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑÊýË¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢WBC¤Î·è¾¡¤Ç¡ÊºÇ½ª²ó¤Ë¡Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµåÃÄ¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤¦¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤âº£ÅÙ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÂÇ¼Ô1ËÜ¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SPORTS BEAT supported by TOYOTA
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 10:00¡Á10:50
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢¹â¸«ÐÒÎ¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/beat/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@SPORTSBEAT_TFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12665