タレントで女優の久本雅美（67）がゲスト出演する「初笑い！ 松竹新喜劇 新春お年玉公演」が2日、京都南座で開幕した。

同劇場で久本が松竹新喜劇にゲスト出演するのは10回目。家族愛を描いた「まず健康」（Aプロ）に母親役として出演し「今年も南座でお正月を迎えられるのがとてもうれしいです。今年は（藤山）扇治郎さん、（渋谷）天笑さんが取り合う母親役でしたが、次回は2人がケンカしながら取り合う恋人役をやらせてもらえたらと思います。またお客さまに舞台でお会いできますよう精進していきますので、今後ともどうぞ、よろちくびー！」と持ちギャグを交えてあいさつした。

また藤山扇治郎（38）は「本年は丙午（ひのえうま）の年で、情熱やエネルギーに満ちた年になると言われているそうです。私たち松竹新喜劇も本年を飛躍の年に出来ますよう一生懸命、精進してまいります」。昨年、長男が誕生した渋谷天笑（41）は「（「まず健康」の息子たちのように）自分の息子も親孝行な子になってほしいです。父親として、今年は子育ても頑張ろうと思っております」などとあいさつした。

公演はBプロ「淡路島 ふる里の橋」とともに7日まで。