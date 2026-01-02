笑福亭鶴瓶がコスプレ美女からまさかの“ガチキス”ご褒美を受けるも、ナインティナインの2人から猛ツッコミを浴びる場面があった。

【映像】コスプレ美女の“ガチキス”ご褒美シーン

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

鶴瓶チームの最終フレーム、鶴瓶はピンクピンを倒して最後のご褒美を獲得。ステージに登場したのは、着物を艶やかに着こなしたコスプレ美女で、「何をビビってんねん。お前には、芸があるやないか。お前なら立派な『お初』を演じられるはずや」と、鶴瓶に女形の白塗りを施していく。

さらに美女は「何か足りひん気するな……あ、これや！」と呟くと、自分の口紅を直接鶴瓶の口に塗る“ガチキス”を施した。

しかし、「……ダメ！」と美女が顔を離したことで、何かを察した様子のナインティナインの岡村隆史と矢部浩之。美女に謝罪した上で、「ほんまアカンぞ」「引退すんのか？」「二度とやんなよ」と鶴瓶に厳しいツッコミを入れた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）