¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤ò½ä¤ê¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÎ©Ë¡±¡ÅÞÃÄ¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¡Ë¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñ¤òÈóÆñ¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤¬2Æü¡¢Î©Ë¡±¡±¡²ñ¡Ê¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¡Ë¤ÇºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÂè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤êÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì±½°ÅÞ¤ÎÅÞÃÄ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Âî±ÉÂÙ¡Ê¤¿¤¯¤¨¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤óÀÕ·èµÄ°Æ¤Ê¤É¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤Îç÷±ÀÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±ÅÞÄó½Ð¤Î·èµÄ°Æ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·ÂæÏÑ¤Ø¤Î¶¼Ç÷¡¦Ä©È¯¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤¬Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ä¼Ò²ñ¤Î¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¶¯²½¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì±½°ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¤±¤óÀÕ·èµÄ°Æ¤Ï¡¢Âî±¡Ä¹¤¬Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í½»»ÊÔÀ®¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¤¬³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤À¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÈë½ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë³°¸òµ¡Ì©¤òÏ³¤¨¤¤¤·¡¢¹ñ²È¤ÎÍø±×¤òÂ»¤Í¤¿¤³¤È¤«¤éÈë½ñÄ¹¤Ë¤ÏÉÔÅ¬Ç¤¤À¤È¤·¡¢¼Ç¤¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤â²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ì±¿ÊÅÞÅÞÃÄ¤ÎÄÄÇÝàñ½ñµÄ¹¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÌîÅÞÂ¦¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¯¼£Æ®Áè¤òÂ³¤±¡¢2026Ç¯ÅÙÁíÍ½»»°Æ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¡£¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·¤¿¤Ê»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í½»»¿³µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¹ñÌ±¤¬¼õ¤±¤ë¤Ù¤Ê¡Íø¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ËÆ®Áè¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¹ÔÀ¯±¡¤ÎÍû·Å¼Ç¡Ê¤ê¤±¤¤¤·¡ËÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Ï¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤ÎÌ·½â¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤âÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢ÁíÍ½»»°Æ¤È¹ñËÉÆÃÊÌ¾òÎã¤ò¿×Â®¤Ë¿³µÄ¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤è¤ë¾ÃÌ×¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¢²¦ÍÈ±§¡¢ÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
