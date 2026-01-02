2026年1月1日、香港メディア・香港01は、香港で回転寿司チェーン・スシローと人気キャラクター「ちいかわ」のコラボグッズが発売され、トラブルが発生したと報じた。

記事によると、今月1日に香港でスシローが「ちいかわ」のぬいぐるみマスコットやスマホストラップなどの限定グッズを発売開始したところ、テイクアウト利用客が猛烈な勢いで買い占めたため、店内で食事をしていた客が会計時に購入できないという事態が発生、トラブルの様子がネット上で拡散した。

荃湾（ツェンワン）の緑楊坊店では、グッズを入手できなかった客が店員とトラブルになり、警察官が店内に立ち入って調査を行う事態があったという。

記事によると、店内飲食とテイクアウトの両方でグッズが購入可能だったため、レジ付近にテイクアウト客が殺到した。すると店内客が「このままでは完売してしまう」と焦り出し、食事を中断して先に会計を済ませようとするなど混乱が発生した。その後、一番人気の「うさぎ」のぬいぐるみが完売したことで客4人が不満を爆発させて店員と口論になり、店員から通報を受けた警察官が駆けつける騒ぎになった。

目撃者の話では、警察側もどう介入すべきか困惑した様子だったとのことで、結局警察は事件性を認めず「紛争」として処理を行った。スシロー側は現地時間1日午後1時の時点で、テイクアウト用のグッズが全店で完売したため販売を停止すると発表している。

警察沙汰になったことについてネット上では、「ルールは事前に明記されていたはずなのに。そこまですることか」と、客側の行動や態度を疑問視する声が上がっているという。（編集・翻訳/川尻）