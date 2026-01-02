Image: Honeycomb Aeronautical

指、足りるのか。

ゲーム周辺機器メーカーのHoneycomb Aeronauticaより発売された「Echo Aviation Controller」は、フライトシミュレーション専用に設計されたゲームコントローラーです。スライダーやレバー、ホイールなどなど、フライトシミュレーターのプレイに便利な操作部が1台に、これでもかというほど詰め込まれています。

スライダーやボタンなどが10個以上

Image: Honeycomb Aeronautical

前面には、通常のアナログスティックやボタンに加え、精密な操作が可能なピッチ／ロール用のホールエフェクト式アナログスティック、4つのスロットルレバー、トリムホイールなどを装備。

Image: Honeycomb Aeronautical

コントローラー下部の3つのレバーは、一般的なゲームパッドでは珍しいフライトシム用コントローラーならではのもので、フラップ／パーキングブレーキ／ギアなの操作するために使用します。さらに背面には、2つのスライダーが配置されており、これらはラダーペダルとして機能します。

Image: Honeycomb Aeronautical

4連のスロットルレバーは、機能を自由に割り当てることができ、付属する色違いのキャップで、見た目のカスタマイズも可能です。

『Microsoft Flight Simulator』など主要タイトルに対応しており、大型のコントローラを一式用意せずとも、これゲームパッドだけで本格的な操縦ができます。なお、接続はUSBでの有線接続とワイヤレスに対応しており、無線の場合、最大15時間の使用が可能です。

見た目だけでもテンションも上がるこちらのお値段は、149.99ドル（約2万3000円）。残念ながら、日本では未発売です。

Source: Honeycomb Aeronautical