眠りにつこうとベッドに横になっていた投稿主さん。すると猫がやってきて、一緒に寝ようとし始めたのだとか。動画は1万回以上も再生され、「全てが最高にかわいい」「気持ち良さそうに寛いでいますね」とのコメントが集まっています。

【動画：眠りにつこうとベッドで横になると、白黒ネコが…一緒にいたくて見せた『尊い行動』】

ベッドで寝ようとしていたら…

YouTubeアカウント「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さまに登場した梅ちゃん。この日投稿主さんが寝ようとベッドに横になったところ、梅ちゃんが近づいてきて体の上に乗ったのだとか。

梅ちゃんは、投稿主さんのお腹の上に乗ると、そのままくつろぎ始めたのだそう。頭をなでてもらうと、気持ちよさそうに目を細めます。どうやら一緒に眠りにつこうとしているようです

みんなで一緒に眠ろう

すると、その様子を見ていたお子さんが、梅ちゃんを撫でにやってきたとのこと。お子さんにも撫でてもらって、とても満足げな表情をしています。両手は投稿主さんのお腹の上で、ふみふみしていたそうです。

投稿主さんの隣にお子さんが横になり、布団を体に掛けると、梅ちゃんは布団の中に潜っていったのだとか。お子さんは、梅ちゃんに近くに来て欲しかったらしく、自分のそばに呼び寄せようとします。

お子さんの横に移動した梅ちゃん

梅ちゃんがお子さんのもとに移動して隣に横になると、お子さんが掛け布団を掛けてくれました。梅ちゃんはお子さんの腕の中で抱きしめられるような形で落ち着いています。

梅ちゃんは、お子さんにたくさん頭を撫でてもらいます。動画の後は、一緒に本読みを聞いてから眠りについたとのことです。皆で一緒に眠ると、いい夢が見られそうですね。

投稿主さんたちと一緒に寝ようと甘えに来る梅ちゃんの姿は、Youtubeで1万回以上も再生され、「梅ちゃんとお姉ちゃんの絆がめちゃくちゃ深いね」「梅が赤ちゃんのときから可愛がってくれてるお姉ちゃんは、梅にとって本当のお姉ちゃんであり母親のような存在なんでしょうね」「梅ちゃん全てが最高にかわいい」「おねちゃんの隣に行って撫でられるの良いな」「梅ちゃんに来て欲しいお姉ちゃんの所にも行ってあげるなんて気遣い出来る梅ちゃん優しいですね」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さまには、投稿主さん宅の2匹の猫と子どもたちの様子がたくさん投稿されています。子どもたちに甘える猫たちの可愛らしい姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「靴下を履くネコアオとウメとクウ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。