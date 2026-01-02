猫がみせる3つの八つ当たり行動

「なにもしていないのに突然猫に攻撃された」猫と暮らしていれば、一度くらいは経験したことがあるのではないでしょうか。これは、猫の八つ当たりです。人間としては「理不尽だ！」と叫びたくなるかもしれませんが、猫にとっては溜まったストレスを解放し、気持ちを落ち着かせるための行動です。

ここでは、猫がストレスを感じたときに見せやすい、代表的な八つ当たり行動を紹介します。

1.攻撃をする

猫はイライラが溜まると、突然噛みついたり、引っ掻いたりするなどの攻撃的な行動を見せることがあります。急に嫌な音がした、ほかの猫を見て興奮した、キャットタワーに登ろうとして失敗したなど、ささいな出来事が引き金になっているケースが多いです。

この行動の被害者のほとんどは飼い主さんですが、猫に「傷つけてやろう」という意図はありません。イライラした気持ちをうまく処理できず、どうしたらいいのか分からないまま感情が爆発している状態なのです。

飼い主さんとしては辛い状況ですが、興奮状態にある猫に不用意に近づくのは大変危険です。無理になだめようとせず、目を合わせないようにして静かにその場を離れてください。猫が落ち着くまで別室へ移動するなど、物理的な距離を置くことがお互いの安全を守る最善策です。

2.過剰な爪とぎ

猫がいつも以上に激しく爪をとぐのは、気分転換やイライラ発散のためと考えられます。たとえば、おもちゃに飛びつこうとして失敗したときや、高い場所から落ちてしまったときなどに、「あーもう、なんでうまくいかないんだよ！」とでも言うように、急に爪をとぎ始めることがあります。

気分転換による爪とぎでは、いつもよりも激しく長時間行ったり、あえて家具や壁など、爪とぎ器以外の場所でといだりするケースも少なくありません。飼い主さんを悩ませる原因にもなりえます。

このような爪とぎが頻繁に見られる場合は、飼い主さんへの不満やストレスをあらわしている可能性もあります。生活環境や接し方を見直すことも大切です。

3.過剰な毛づくろい

猫にとって毛づくろいは、体を清潔に保つ、体温を調整するなど、重要な役割を担う本能的な行動です。そのため、毛づくろいをすること自体はまったく問題ありません。

しかし、爪とぎと同様に、イライラやストレスのはけ口、自分を落ち着かせる手段として毛づくろいをおこなうこともあり、その場合は注意が必要です。

八つ当たりによる毛づくろいでは、同じ場所をしつこく舐め続けることで、被毛が薄くなったり、毛が抜けてしまったりすることがあります。さらに状態が悪化すると、ザラザラした舌で皮膚を傷つけてしまう場合もあり、放置は危険です。

自分の体を執拗に舐める行動は「どうにか気持ちを落ち着けたい」という猫からの切実なサインです。見逃さず、早めに原因を探り、適切に対処してあげましょう。

猫が不機嫌なときの対処法

猫が不機嫌になっているときは、八つ当たりのリスクが高まります。飼い主さんが焦って行動すると、かえって状況を悪化させてしまう原因になりかねません。

ご機嫌を取ろうとして話しかけたり、撫でようとしたりする飼い主さんもいますが、これは逆効果なのでやめましょう。特に興奮しているときに手を出すと、攻撃される可能性があり危険です。不機嫌そうなときは、そっと距離を取り、静かな環境で落ち着けるようにしてあげるのが正解です。

また、環境が原因になっている場合は見直しが必要です。例えば、突然の大きな音、窓の外を野良猫が通った、外に見える獲物が捕まえられないといったことがストレスの引き金になる場合があります。外が見えないようにする、遊びで気を紛らわせるなど、状況に合わせた対策をおこないましょう。

まとめ

猫の八つ当たりは、甘えやわがままではなく、気持ちの逃がし方が分からなくなった結果です。一番近くにいる飼い主さんに向いてしまうのは、それだけ信頼している相手だからこそです。

八つ当たり行動は一見わがままで理不尽に思えますが、猫はフラストレーションやイライラ、不満を抱え、「ちょっとしんどい」と感じている可能性があります。

攻撃、爪とぎ、グルーミングは、どれも気持ちを整理するための手段です。頭ごなしに叱るのではなく、その背景にある理由を探り、環境を整えてあげましょう。不機嫌なときはそっと距離を取り、落ち着いたあとにしっかりフォローしてあげることが大切です。

(獣医師監修：葛野莉奈)